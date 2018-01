L'Atalanta non smette di stupire: Gasp asso di coppe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Siamo a tre su quattro, vittorie dell'Atalanta sul Napoli, da quando Gasperini è sulla panchina bergamasca. La scorsa stagione si aggiudicò entrambe le sfide di campionato, in questa all'andata perse 3-1, mentre l'altra sera al San Paolo ha rivinto per 2-1, raggiungendo la semifinale di coppa Italia. Il traguardo è stato celebrato martedì notte, all'aeroporto di Orio al Serio, da 3500 tifosi impazziti. L'Atalanta non si spingeva tanto avanti nella coppa nazionale da quasi 22 anni, quando Mondonico battè il Cagliari e poi il Bologna, per...