L'Italia del calcio sempre più in quarantena. Non solo per i casi di calciatori della serie A positivi (Rugani, Vlahovic e quelli della Sampdoria), quanto per tutti coloro che, direttamente o indirettamente, hanno avuto contatti con i positivi. Così, da ieri anche l'Atalanta si è messa in quarantena, dopo aver saputo che sei persone, tra calciatori e staff, del Valencia sono risultate positive al test. Il club spagnolo è stato l'ultimo avversario contro il quale la squadra di Gasperini ha giocato, meno di sette giorni fa. Dopo la Juventus (121 le persone in isolamento), la Fiorentina, la Sampdoria, il Verona, la Spal e il Brescia cresce il numero delle squadre della nostra massima serie coinvolte dal contagio. Per questo motivo, dopo una dura presa di posizione dell'Aic, le società hanno deciso di posticipare la ripresa degli allenamenti, che alcuni club avevano fissato tra domani e mercoledì. Un invito in tal senso è arrivato dal ct della Nazionale, Roberto Mancini. «In questo momento bisogna avere pazienza, la salute viene prima: credo che qualsiasi allenatore in frangente del genere preferisca tenere i suoi giocatori a casa, piuttosto che farli allenare. Daranno un programma di lavoro a casa, sono professionisti e sanno come allenarsi», le parole del ct hanno ricevuto il plauso del ministro dello Sport, Spadafora.

