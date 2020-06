«Rinascerò, rinascerai». Si alza la voce appassionata del bergamasco Roby Facchinetti, prima del match. E' la canzone di tutti, di una città che adesso ha bisogno di guardare in faccia, con coraggio, il futuro. Bergamo chiede tempo per rinascere e qualcuno, purtroppo, non rinascerà; l'Atalanta invece già sembra rinata, un piccolo pretesto per sorridere. Mentre passa la canzone di Facchinetti scorrono le immagini della tragedia del Covid: il Gewiss Stadium è deserto, rimbomba l'emozione dei calciatori e qualche lacrima rubata agli occhi. Fuori si sentono le voci di un centinaio di tifosi, pure loro tornano ad esistere, seppur in disparte, fuori ai cancelli. Loro protestano, il calcio adesso non lo vogliono. Lo vogliono con loro dentro. È un giorno in cui il calcio torna alla vita e Bergamo prova a sorridere di nuovo. E un po' c'è da gioire, perché la squadra di Gasperini vola, come se il tempo si fosse fermato, come se fosse ancora la metà di marzo. L'Atalanta corre, vince, ed è bella esattamente come prima. Le basta un tempo per liberarsi del volenteroso e ingenuo Sassuolo, al quale segna tre reti in quarantacinque minuti, più un paio che però le vengono pure annullati (uno giustamente a Pasalic per fuorigioco, l'altro a Gomez per una deviazione di mano, che il Var ha visto ma sulla quale qualche dubbio resta).

LA ROMA TORNA A MENO 6

Di quelle scese in campo fino a ora, la squadra di Gasperini sembra la più fresca, o comunque quella che abbia sofferto meno la lunga inattività. Questo ci dice il risultato, che come detto, è maturato soprattutto in gran parte nel primo tempo, grazie ai gol di Djimsiti, di Zapata e grazie a un'autorete di Bourabia, che sporca un tiro cross del colombiano, irresistibile prima come ora. Gasperini allarga Zapata e lascia a Gomez il compito di partire da destra, con Pasalic finto centravanti (non c'è Ilicic), che va a stoppare il tentativo di giocare dal basso da parte della squadra di De Zerbi. Che ha nel solo Caputo l'uomo più in vena: Boga non si vede mai, Locatelli viene inghiottito dalle marcature dei centrocampisti centrali di Gasp. Solo nella ripresa, si sveglia leggermente il Sassuolo, che ha l'occasione per accorciare con Defrel, ma Gollini è bravo. Non da meno e sicuramente più impegnato il collega Consigli, che specie nei primi quarantacinque minuti evita la grande caduta con almeno tre interventi decisivi. De Zerbi ha idee guardioliste ma la squadra mostra ancora una certa ingenuità difensiva, che di sicuro va curata, vedi la dormita sul quarto gol dell'Atalanta (Zapata). Una rete, il Sassuolo, la meritava e arriva nel recupero: punizione perfetta di Bourabia, quello dell'autogol. Almeno una piccola soddisfazione. L'Atalanta (con Gasp espulso e alla fine ammetterà di essere prevenuto nei confronti di Abisso) si conferma macchina da gol (74), stacca la Roma (quinta) di sei punti e adesso aspetta la Lazio. Che non è né sarà il Sassuolo.

Alessandro Angeloni

