L'Atalanta dura poco, manita del City

L'Atalanta resiste soltanto 20', poi crolla al cospetto del Manchester City, vittorioso 5-1 grazie alla strepitosa prestazione di Sterling, autore di tre gol e un assist. Il miglior pregio della squadra di Gian Piero Gasperini, ossia quello di non snaturare il suo gioco offensivo anche se davanti si ritrova i campioni di Pep Guardiola, in Champions si trasforma nel suo più grande difetto. Perché in campionato riesce a tenere testa anche alle big della serie A, mentre in Europa la musica è diversa e il livello è sicuramente maggiore. Il...