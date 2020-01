L'Atalanta cede Barrow al Bologna ma si riprende il centrale Caldara

L'Atalanta non resta alla finestra in questo mercato di gennaio. Cerca un rinforzo in difesa e sfoltisce l'attacco che sta per riavere a disposizione Duval Zapata. Cede così il giovane Barrow al Bologna: accordo trovato ieri tra l'agente del giocatore e la dirigenza rossoblù nell'incontro andato in scena nel pomeriggio di ieri in Emilia (presenti Di Vaio, Sabatini e Bigon): per la punta gambiana di soli 21 anni è pronto un contratto fino a tutto il 2025 con ingaggio da 500 mila euro all'anno più bonus.

La trattativa con l'Atalanta, invece, si chiuderà sulla base del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni (più bonus). Nell'affare entrerà anche il difensore Roger Ibanez, sul quale si sta ancora trattando: se il Bologna - che ieri aveva ceduto Destro al Genoa - affondasse per l'acquisto definitivo l'operazione sfiorerebbe i 20 milioni (i club ne parleranno nelle prossime ore per chiudere definitivamente la trattativa).

Intanto Mattia Caldara è vicino al ritorno a Bergamo: il Milan lo cederà in prestito fino a giugno 2021 con diritto di riscatto a 15 milioni. Il centrale difensivo avrebbe cercato fortemente di tornare nella squadra che lo ha lanciato.

