LISBONA Sul più bello svanisce il sogno dell'Atalanta in vantaggio fino al 90', per poi crollare sotto i colpi dell'ex romanista Marquinhos e Choupo-Moting, subentrato a uno spento Icardi, che forse si è davvero giocato il posto da titolare. Per la Dea nulla sembrava impossibile, è andata vicino a eliminare anche il Psg, uno dei club più ricchi del mondo che da anno insegue la Champions con ossessione. Dire che la squadra di Gian Piero Gasperini esce a testa alta è vero, ma allo stesso tempo è triste. Perché in pochi minuti - complice anche l'infortunio di Freuler a sostituzioni finite - viene cancellata la storia meravigliosa che stava arrivando dal Portogallo, ma che invece ci regala amarezza e delusione. Il calcio è questo, la realtà è questa. Restano gli applausi dell'Europa. Per una notte Bergamo va vicina a essere la Capitale del calcio grazie a Pasalic, che imita Ilicic (a inizio gara ha dedicato un pensiero su Instagram ai suoi compagni di squadra: «Forza») disegnando una traiettoria imparabile pure per un gatto come Navas, che fino a quel momento era stato bravo a volare da un palo all'altro per respingere ogni pericolo creato dall'Atalanta. Così al Psg non bastano corsa e dribbling di Neymar per raddrizzare un match che per i francesi rischiava di iniziare in salita per un'occasione capitata sui piedi di Gomez dopo appena due minuti. Poi nel finale cambia tutto e Thomas Tuchel, per ora salva la sua panchina (sembra che si sia stato già allertato Massimiliano Allegri). Per 90' l'Atalanta regala un sorriso a Bergamo, nell'anno più triste a causa dell'emergenza coronavirus, che ha martoriato il cuore, ma non ha distrutto l'anima e il carattere di un popolo abituato a lottare e a raggiungere i propri obiettivi attraverso il lavoro, lo spirito di sacrificio e la forza di volontà. Caratteristiche che l'Atalanta ha saputo fare sue in tutti questi anni, fino a ritrovarsi a un passo dalla semifinale di Champions.

RITMI ALTI

Cosa resta? Resta che la Dea è ormai una realtà. Intimorisce le avversarie. Ha un modo di giocare naturale, che non si modifica mai in base agli avversari. Anzi, Gian Piero Gasperini può cambiare la formazione titolare, ma non cambia l'anima della sua squadra. I bergamaschi fanno girare palla, alzano il pressing, vanno a ritmi alti. Il Psg se ne accorge subito. Fa fatica a prendere le misure. Si fa sorprendere subito da Gomez, si divora il vantaggio con Neymar e poi viene salvata da Navas su un colpo di testa di Hateboer. Fino al vantaggio firmato da Pasalic. Un'azione bellissima con Zapata bravo a prolungare il pallone al centrocampista. Ed è qui la differenza tra Atalanta e Psg: i nerazzurri giocano da squadra, i francesi sperano di svegliarsi con le iniziative di Neymar. Poi entra Mbappé e tutto cambia. Il Psg segna con Marquinhos e Choupo-Moting e passa il turno. Applausi all'Atalanta e questa meravigliosa storia del nostro calcio. Ha saputo regalare un sogno in un'estate nel quale non abbiamo potuto ammirare l'Italia di Roberto Mancini agli Europei. La Dea saprà ripartire da questa sconfitta. Perché in fin dei conti è una mezza vittoria.

Roberto Salvi

