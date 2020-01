L'Atalanta batte un altro cinque: Champions vicina

ATALANTA-PARMA 5-0

BERGAMO Cinquina al Milan prima della pausa, cinquina al rientro contro il Parma. L'Atalanta di Gasperini sale a quota 34, a meno 1 dalla Roma e dalla zona Champions, sulle ali di un gioco arioso e spettacolare, lasciando annichiliti e impotenti gli avversari di turno. Questa volta a farne le spese è stata la squadra crociata, letteralmente stordita dalla Dea in vantaggio al minuto 11: De Roon pesca Gomez davanti alla lunetta, sinistro morbido ma deciso e sfera che s'insacca aiutata dalla faccia inferiore della traversa. Toccano a Ilicic le prove generali di raddoppio: al 14' il muro difensivo lo rimpalla in corner dopo lo smarcamento di Muriel, al 21' l'assist del rompighiaccio lo trova pronto al diagonale destro abbrancato a terra da Sepe e al 24', elusi Pezzella e Alves, solo il portiere napoletano può impedire al suo assolo entro il lato corto d'infilarsi nel sette.

Quindi il bis e il tris, fra 34' e 43': Freuler chiede e ottiene il duetto da Gomez evitando Darmian (che comunque devia di coscia) per l'insaccata alta di mancino. Poi Gosens sfrutta di destro e di potenza la deviazione con la suola di Alves.

Inglese rientra dopo tre mesi al posto di Sprocati ma sono i bergamaschi a sfiorare il gol, con Ilicic (4') che cicca in area piccola l'allungo di Hateboer (4'). Un altro tentativo e il fantasista tutto sinistro la imbrocca: al 15' il cross dall'out di Gosens è buono per la volée in torsione dalla destra dell'area che vale il poker. Al 21' potrebbe essere doppietta sul velo di Gomez che subito dopo slalomeggia provandoci senza successo, ma il tiro è centrale. Lo schiaffo a cinque dita arriva comunque, al 26', quando lo sloveno approfitta dell'appoggio di Toloi, evita l'intera difesa e la piazza nell'angolino da posizione centrale.

