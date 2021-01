A Udine si recupera oggi (ore 15) la partita contro l'Atalanra rinviata nel decimo turno di campionato. I friulani non vincono da un mese e sono in ritiro dopo la sconfitta in rimonta subita a Genova dalla Sampdoria. La Dea fiuta un salto triplo: vincendo scavalcherebbe in un colpo solo Juve, Roma e Napoli balzando al terzo posto. «Questo recupero ci consente una classifica vera. 35 punti è il nostro miglior risultato nel girone d'andata (2016/17 e 2019/20, ndr): sabato dopo la partita col Milan potremo avere un riferimento più preciso» dice Gian Piero Gasperini, tecnico dei bergamaschi. L'aspirazione al terzo posto si scontra però con la corsa salvezza dell'Udinese: «Gioca in casa, azzarderà qualcosina in più rispetto al Genoa, nonostante il 5-3-2 speculare. Vedo una partita più aperta - dice il tecnico atalantino -. Ha difficoltà di risultati ma è un'ottima squadra, di quelle che possono togliere punti a tutte. Il campionato è equilibrato».

I nerazzurri contano sui rientri dalla panchina di Romero da perno difensivo e Pessina tra le linee, insieme a Miranchuk o dietro Ilicic-Zapata o Muriel-Zapata. L'Udinese dovrebbe presentarsi abbastanza simile a quella di Genova con la novità di Arslan al posto di Mandragora con spostamento di Walace mezzala.

