L'INCOGNITA

MILANO (S.R.) «Se c'è ottimismo per Ibrahimovic? Sempre, c'è sempre ottimismo». Parole di Paolo Maldini all'esterno di un noto hotel milanese, ma il giallo rimane. Rischia di diventare la telenovela di fine estate e intanto oggi Ibrahimovic al quale il club di via Aldo Rossi non ha mai dato un ultimatum per quanto riguarda una risposta sulla proposta di rinnovo non sarà presente al primo allenamento della nuova stagione. L'assenza di un giocatore come lo svedese non può passare inosservata, fa rumore. Però, il club fa filtrare ottimismo, così come appare sereno anche il tecnico, Stefano Pioli. Tanto che nei vari incontri di mercato non è mai stato preso in considerazione un piano B. La società è fiduciosa sulla firma di Zlatan.

LA TRATTATIVA

Riepilogando i fatti, da una parte abbiamo Ibrahimovic che chiede 7 milioni di euro netti senza alcun tipo di bonus (ritiene che non debba dimostrare più nulla in carriera) e dall'altra il Milan che di soldi ne offre 6. La distanza è minima. Ma secondo Mino Raiola «non è una questione di soldi», bensì di «convinzione, di stile, di tante cose», ribadendo di essere «ottimista, sennò non si va avanti». I tifosi rossoneri sperano che l'annuncio possa arrivare a giorni (alcuni sui social, però, non ci stanno: «Ma non dovevi giocare gratis?», hanno scritto). Anche per quanto dimostrato da Zlatan in tutti questi mesi. Il suo ritorno a Milanello, a otto anni dalla cessione (non senza polemiche) al Psg, ha rivitalizzato la squadra (20 presenze totali e 11 gol, di cui 10 in campionato). Tanto che i rossoneri non hanno mai perso nelle 12 gare post lockdown (nove vittorie e tre pareggi). Ma adesso Ibrahimovic è arrivato al bivio: resta o va via?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA