L'ascesa di Nicolato, da Vicenza a ct dell'Under 21

NAZIONALIROMA Non è arrivato in finale per un soffio, ma nel Mondiale Under 20 appena disputato in Polonia ha sicuramente segnato il gol più bello, commentando senza polemica il gol annullato dal Var in pieno recupero nella semifinale persa dagli azzurrini contro l'Ucraina. Forse anche per quello, per un bon-ton («non vedo perché dovrei parlare di ingiustizia, semmai è un errore») spesso sconosciuto nel mondo del calcio, ma non solo per quello visto anche l'ottimo torneo disputato, Paolo Nicolato è stato scelto ieri dal presidente della...