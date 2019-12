L'ASCENSORE DI CR7 INCANTA IL MONDO

IL FENOMENO

TORINO L'insostenibile leggerezza dell'essere Cristiano Ronaldo, mentale e fisica, è la molla che gli permette di raggiungere vette inimmaginabili per le persone normali. Ci vuole una certa spensieratezza di testa per rimanere impermeabile alla pressione a questi livelli, andare in doppia cifra da 15 stagioni consecutive e sfornare record come se fossero pane fresco. Ma serve anche un fisico in grado di supportare sollecitazioni fuori dal comune per qualsiasi atleta, figuriamoci per un quasi 35enne. Il processo è semplice ma fulmineo, con intuizione, progettazione e realizzazione in una manciata di secondi. Quando parte il cross dal piede di Alex Sandro, CR7 probabilmente sa già esattamente quello che farà, animato da un istinto del gol senza uguali, e mentre il difensore valuta se saltare o no lui è già in aria, a caccia dell'impatto ideale con il pallone, pronto a festeggiare.

DIFFICOLTÀ

Il gol contro la Samp è un gesto atletico dal coefficiente di difficoltà elevatissimo, paragonabile alla rovesciata allo Stadium del 2018 (che però rimane un capolavoro assoluto, anche a livello tecnico), e il giorno dopo è quello delle celebrazioni. Salto in alto, pallavolo o basket, lo stacco di 71 centimetri e il colpo di testa a 2 metri e 56 avrebbe fatto di Cristiano un campione di qualsiasi altra disciplina sportiva, probabilmente nessun calciatore è più atleta a 360 gradi di lui. Con un talento costruito a tavolino, anzi: a tavola e in palestra tra dieta ferrea (pollo scondito e insalatina raccontava Evra) e sedute di allenamento casalinghe supplementari. La dimostrazione vivente che se non nasci Messi puoi sempre diventarlo, lavorando senza tregua e scommettendo su te stesso ogni giorno.

MEGLIO AL REAL

Ai tempi del Real aveva fatto anche meglio, volando a impattare il pallone a 2 metri e 93 contro il suo United, ma al Ferraris ha dovuto inclinarsi per colpire il pallone, e più dello stacco a colpire è il cosiddetto hang time o tempo di sospensione. Quasi infinito, soprattutto rivedendolo al rallentatore: 0,92 secondi. CR7 Air Jordan il suo messaggio social accompagnato dall'emoticon di un aereo, che ha scatenato una serie infinita di complimenti e paragoni. Puntuale la divertente replica social di Marco Materazzi: Bravo Cristiano, quasi come me sotto la foto del suo gol di testa nella finale 2006 a Berlino. A Londra c'è chi ha provato a emularlo con la #Ronaldo header challenge, attaccando una sagome di CR7 a un palo a Piccadilly Circus e sfidando i passanti a cimentarsi a raggiungere quota 2.56 metri.

CASA DA 7.2 MILIONI

Anche il mondo del basket si è stupito delle doti del portoghese, per Giacomo Galanda, colonna dell'Italbasket dal 1997 al 2007, vale uno dei gesti più complessi sul parquet: «Come gesto atletico quello di Ronaldo può essere paragonato all'alley-oop del basket, perché si ha la libertà di saltare senza il pallone tra le mani». C'è chi nel gol ha rivisto il duello Pelé Burgnich del '70, chi lo ha paragonato ai colpi di Gullit e Van Basten, lui intanto si consola comprando la casa più costosa del Portogallo a 7,2 milioni di euro, con un dubbio: avrà i soffitti abbastanza alti?

Alberto Mauro

