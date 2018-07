L'ARRIVO TORINO La Juve non è la luna, ma lo sbarco di CR7 a Torino rimarrà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ARRIVOTORINO La Juve non è la luna, ma lo sbarco di CR7 a Torino rimarrà nella storia, quasi come quel 20 luglio di 49 anni fa. Madrid Torino è un passo relativamente piccolo per un uomo, ma conquistare il simbolo della squadra più forte del mondo è un salto in avanti non da poco a livello di forza, prestigio, appeal e si spera anche fatturato. I tifosi juventini si stropicciano gli occhi e in città esplode un entusiasmo incontenibile, visto altre volte solo per le grandi vittorie (Scudetto e Champions) non per la Coppa Italia, mai...