L'Aquila non vola più, getta la spugna dopo 82 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBY «In tutti gli anni in cui ho giocato in Italia non ho mai vinto a L'Aquila, o forse una volta. Quando andavi là erano solo sconfitte, e botte».Nel ricordo di Tito Lupini, mitico pilone italo-sudafricano del Rovigo e della Nazionale, ripetuto quando rievoca i bei tempi, ci sono tutto il rispetto dei rivali e il senso storico di cos'è stata per 82 anni L'Aquila nella storia del rugby italiano. Da oggi non lo è più. L'Aquila Rugby Club, emanazione della società fondata nel 1936, non parteciperà al prossimo campionato di serie A....