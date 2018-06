L'Aprilia punta su Iannone per fare il salto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOGPL'autarchia funziona, con Andrea Iannone: è ciò che hanno pensato in casa Aprilia, ricordando che fu proprio il pilota abruzzese, nell'agosto 2016 in Austria, a riportare la Ducati al successo dopo quasi sei anni di digiuno. Oggi la Casa di Noale spera che Iannone abbatta un altro muro: quello del podio, fin qui una chimera per l'Aprilia in sei stagioni e mezzo in MotoGP. Una stortura per una Casa che ha vinto 54 titoli iridati nelle altre categorie, ma non ha mai sfondato nella classe regina. Di certo, la scelta del 28enne è una...