MOTOGPL'Aprilia non lascia, ma probabilmente raddoppia. L'annuncio di ieri, con il rinnovo dell'impegno nel Motomondiale per le prossime cinque stagioni, arriva in un mese particolare, che la Casa di Noale vive con entusiasmo: da un lato le prestazioni di Aleix Espargaro dicono che la RS-GP di nuova generazione, realizzata alla vigilia del 2020, è efficace e non soltanto sui circuiti sulla carta favorevoli. Dall'altro c'è la suggestione...