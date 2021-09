Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPUNTAMENTOROMA Cambiare e vincere. Due necessità. Non si può più sbagliare, ma più di qualcuno deve per forza rifiatare. L'Italia ha bisogno di freschezza e tanti calciatori hanno giocato due partite in tre giorni, i club vigilano perché non si ritrovino giocatori distrutti alla ripresa del campionato, per dire sabato c'è Napoli-Juve. E' un'Italia di scorta quella che vedremo stasera a Reggio Emilia contro la Lituania, avversario...