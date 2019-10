L'APPUNTAMENTO MILANO In un momento in cui i più prestigiosi appuntamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOMILANO In un momento in cui i più prestigiosi appuntamenti espositivi con le quattro ruote sembrano in affanno, la più affollata manifestazione italiana del settore cambia casa. Quello che per cinque anni è stato Parco Valentino Salone dell'Auto di Torino diventa Mimo, o meglio per citare la denominazione ufficiale Milano Monza Open-Air Motor Show. Se cambia palcoscenico, il copione dell'evento destinato a tenere banco dal 18 al 21 giugno 2020 rimane sostanzialmente lo stesso che l'organizzatore Andrea Levy ha messo in...