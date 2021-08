Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPUNTAMENTOL'estate magica dello sport italiano non è ancora finita. Ora è il momento di ammirare coloro che in un certo senso hanno già vinto. Battendo il dolore, i pregiudizi, il pessimismo. Atleti e atlete che, pur non perfetti nel fisico come i loro colleghi olimpici, possiedono una solidità forse più importante: quella dell'animo. Le Paralimpiadi scattano domani (alle 13 la cerimonia di apertura) e l'Italia è pronta. «Dopo i...