«L'applauso alla mia rovesciata decisivo nello scegliere la Juve»

LA PRESENTAZIONETORINO «Gli altri giocatori alla mia età vanno in Qatar o in Cina, io ho scelto la Juve per mettermi alla prova, lasciare un segno nella storia bianconera e continuare a vincere». Cristiano Ronaldo non è tipo da convenevoli o ipocrisie, davanti alle telecamere è come in campo: va dritto al sodo, se lo può permettere. La presentazione è il suo show: sguardo alto e fiero a vegliare sulla famiglia in prima fila, abbronzato, sorridente, in divisa ufficiale con stemma juventino in bella vista. Unico strappo alla regola gli...