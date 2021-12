PADOVA Alla presenza del presidente Cordiano Dagnoni, del consigliere Maurizio Cazzola e della presidente della Corte d'Appello Federale, Barbara Baratto, si è svolta nell'Hotel Crowne Plaza, a Padova, la Festa del ciclismo veneto 2021. Manifestazione, organizzata dal Comitato regionale guidato da Sandro Checchin, che ha coinvolto 121 atleti dalle varie categorie e specialità strada, pista a fuori strada. È stata la stagione della ripartenza che si è conclusa con un bilancio positivo a cominciare da i successi olimpici ed iridati da parte dei pistard Lamon, Bertazzo, Viviani e Bonetto che, però, non hanno potuto partecipare in quanto impegnati in Sicilia al raduno della nazionale. A festeggiare i campioni anche Massimo Ghirotto, presidente del settore fuoristrada, Diego Bragato e Marco Zen della struttura tecnica nazionale e il presidente del Coni veneto, Dino Ponchio che ha precisato: «Dai politici aspettiamo fatti, non parole. Lo sport in Veneto conta 13.690 società, siamo un popolo che merita ed esige rispetto. Noi produciamo risultati di eccellenza e il ciclismo è una delle discipline che brillano maggiormente a livello internazionale: credo sia giusto che anche la politica riconosca e sostenga concretamente questo settore per dare un futuro a i nostri atleti». A concludere le premiazioni è stata la vicentina Tatiana Guderzo. (F.Cop.)

