L'ANTICIPO

TORINO Andrea Pirlo sa benissimo quale Juventus si aspetta di vedere stasera contro la Fiorentina nell'ultima gara dell'anno. «Voglio lo stesso spirito di Parma, di Barcellona e del secondo tempo del derby contro il Torino - la richiesta del tecnico ai suoi ragazzi -. Lavoriamo su questa strada: serve sempre quella ferocia, non deve mancare mai il desiderio di imporre il nostro gioco dal primo all'ultimo minuto perché rappresenta la nostra forza».

Al Tardini si è vista la Juve più bella della stagione, almeno per quanto riguarda il campionato. «Eravamo arrabbiati per la mancata vittoria contro l'Atalanta, eravamo obbligati a portare a casa i tre punti - l'analisi di Pirlo sull'ultima uscita della sua squadra, con il rotondo 4-0 rifilato al Parma che ha rappresentato il successo più largo della sua gestione - e siamo in costante crescita: ora è importante dare continuità per andare avanti, abbiamo ancora ampi margini di miglioramento».

RIPARTENZE

Quella di oggi è l'ultima partita del 2020. «Dovremo stare molto attenti alla Fiorentina - la presentazione della sfida fatta dal tecnico - perché sono una buona squadra con ottime individualità: penso alla fisicità di Vlahovic e alla grande classe di Ribery, sono reduci da un momento difficile con tanto di cambio allenatore e verranno qui per fare una partita difensiva basata sulle ripartenze».

Pirlo conosce benissimo il nuovo tecnico viola. «Mi fa grande piacere il fatto che sia tornato in serie A e di poterlo incontrare nuovamente sul campo - il commento su Cesare Prandelli, che dopo 6 gare di campionato sulla panchina dei toscani non ha ancora trovato la vittoria - perché è una persona di cuore: abbiamo vissuto parecchi anni insieme in Nazionale, abbiamo disputato un grande Europeo perdendo in finale contro la Spagna e abbiamo condiviso tanti bei momenti, è molto bravo e si merita qualcosa di più sul campo».

L'infermeria è praticamente svuotata, anche Paulo Dybala è a disposizione e probabilmente partirà dalla panchina: «Ha fatto un po' di lavoro con il gruppo e un po' in forma individuale ma credo che possa venire con noi. Anche Demiral sta meglio» aggiunge Pirlo. Il 2020, invece, è già finito per Arthur: «Ha ancora male dopo la botta subita contro l'Atalanta» svela il tecnico, che per la mediana ha in mente di riproporre la coppia McKennie-Bentancur che tanto bene ha fatto contro il Parma.

