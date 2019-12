CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANTICIPOIl calendario non lascia tempo per rifiatare alla Juventus tornata da poche ore capolista dopo la vittoria travolgente sull'Udinese e il contemporaneo pari dell'Inter a Firenze.Prima della Supercoppa italiana, in programma domenica prossima a Riad contro la Lazio (ormai rivale anche nella corsa scudetto), c'è l'anticipo di campionato con la Sampdoria, questa sera dalle 18.55 a Marassi. Il dubbio di Maurizio Sarri può essere tra la conferma del trio Dybala-Higuain-Ronaldo o il ritorno al Bernardeschi trequartista. Il tecnico...