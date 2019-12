L'anticipazione è sui social: lo svedese posa con gli occhi rossi come il fuoco

L'ufficialità era ormai soltanto una formalità. Il comunicato del Milan è apparso sui canali social rossoneri alle 18.45, ma in realtà già nella mattinata di ieri Zlatan Ibrahimovic aveva annunciato al mondo - a modo suo - il ritorno in rossonero, postando su Instagram una sua foto con gli occhi colorati di rosso e un abito nero. Adesso mancano soltanto le formalità organizzative: Ibra dovrebbe effettuare il suo primo allenamento a Milanello il 2 gennaio (quindi non sarà presente alla ripresa dopo la pausa natalizia, in programma lunedì 30 dicembre) e dovrebbe essere presentato a San Siro il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio, nella prima gara del 2020 contro la Sampdoria. Il debutto potrebbe avvenire il 15 gennaio, sempre al Meazza, negli ottavi di Coppa Italia contro la Spal, ma c'è già grande attesa per il derby contro l'Inter del 9 febbraio. Tutte tappe fondamentali per la seconda avventura di Zlatan al Milan che bonus compresi guadagnerà circa un milione di euro al mese fino a giugno 2020. Poi scatterà il rinnovo per altri 12 mesi. Dovrebbe indossare la maglia numero 11, attualmente di Borini sul piede di partenza. Così come due tra Calhanoglu, Kessie, Piatek, Rebic e Rodriguez.

