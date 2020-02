TRA CHIEVO E STADIO

PORDENONE «Non sarà un semplice stadio, ma un'autentica cittadella dello sport». Mauro Lovisa alza il tiro. Evidentemente, le trattive in corso per allargare la base societaria stanno procedendo bene, come ha ribadito anche ai tifosi del neonato club Pn Neroverde 2020. «Sì conferma -, siamo ai dettagli finali. Presto riveleremo ogni cosa e sarà una gradita sorpresa per tutti». Non è la prima volta che il numero uno annuncia una soluzione positiva dei contatti con imprenditori locali e di fuori regione interessati ad affiancarlo. «Per fare le cose bene spiega i rinvii ci vuole tempo. Noi siamo abituati a fare le cose bene e quanto è stato prodotto negli ultimi 13 anni lo dimostra ampiamente. Ora stiamo lavorando per crescere ancora».

MEDICINA DA 3 PUNTI

Se l'attenzione del presidente in questi giorni è divisa tra le vicende societarie (e d'impiantistica) e quelle dei suoi ramarri in campo, i giocatori sono concentrati esclusivamente sul match di domani alle 15 alla Dacia Arena con il Chievo. Tutti recuperati, Tesser può scegliere. A farsi portavoce del gruppo è Gianvito Misuraca, uno dei vecchi dello spogliatoio. A Pordenone ormai da 4 stagioni, ha collezionato 102 presenze impreziosite da 6 gol. È quindi l'uomo giusto per valutare il momento della squadra, che nelle 5 partite sin qui disputate nel girone di ritorno ha incassato 2 soli punti. «Già annuisce Gianvito , ma non esiste una vera ragione che giustifichi questo calo di produttività. Non siamo assolutamente in crisi, come è invece stato detto e scritto da qualcuno. Le prestazioni della squadra a Benevento (sconfitta per 2-1) e a La Spezia (1-0) tiene a sottolineare la mezzala - non sono state diverse da quelle che nella prima parte del campionato ci hanno permesso di arrivare sino al secondo posto, anche perché affrontiamo gli allenamenti settimanali con l'intensità di sempre. Pure nel girone d'andata ricorda abbiamo subito battute d'arresto a Pescara (2-4), Livorno (1-2) e Castellammare di Stabia (2-4), ma nelle gare successive ci siamo ripresi subito. Non abbiamo mai patito un digiuno di vittorie lungo 5 giornate come quello di oggi». Il rallentamento ha inevitabilmente creato un po' di tensione all'interno del gruppo. «È normale che il clima non sia più quello dei giorni migliori ammette Misu -. Se c'è tensione però assicura è in forma positiva: ci spinge a lavorare ancora di più». Come si esce da questa situazione? «La medicina migliore sorride Gianvito - sarebbe una vittoria. Anche questa settimana ci siamo impegnati al massimo e oltre, per ottenerla già nel match con i veronesi».

DUELLI INDIVIDUALI

Il centrocampista si è visto dalla panca la sfida d'andata con i mussi gialloblù, finita 1-1 in virtù dei gol di Strizzolo e Djordjevic. «Ero appena rientrato da un infortunio ricorda , ma l'ho vissuta come se fossi in campo. Fu una grande battaglia e un orgoglio per tutti, uscire dal Bentegodi imbattuti, nonostante la doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Luca Strizzolo e Lucas Chiaretti. In quell'occasione furono più che mai importanti la forza del gruppo e la determinazione che si leggeva chiara e forte negli occhi di tutti i ragazzi». Ritiene però che quella di domani sarà una gara diversa. «Si affronteranno - spiega due squadre a specchio, entrambe votate al 4-3-1-2. Determinanti ritiene - saranno i duelli individuali. Loro hanno sicuramente grande qualità, ma noi li abbiamo studiati bene e abbiamo tanta voglia di conquistare la prima vittoria del 2020, avvicinandoci così alla quota salvezza che è il primo obiettivo. Ci mancano 10 punti conclude - e vogliamo conquistarli prima possibile».

Dario Perosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA