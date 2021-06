Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Con una Guernica nel cuore e un Urlo dipinto sul volto, Sabrina è lei sola e tutti noi insieme a pregare per Christian. È disperata e dondola sulla soglia dell'eternità, in bilico tra il grido di dolore e il pianto dell'angoscia. È appena volata in campo, ha scavalcato i cartelloni della pubblicità, la maglia del marito la 10 di Eriksen sulle spalle, le scarpe bianche da ginnastica, un paio di jeans blu, uno smartphone...