L'ANALISISOCHI Com'è possibile perdere una gara dopo essere scattati primi e secondi con il vantaggio ulteriore di avere le due monoposto più veloci in pista? Prima di tutto escludiamo la sfortuna. Anche il team principal ferrarista, Mattia Binotto, non si nasconde dietro la cattiva sorte: «Per vincere bisogna essere perfetti e noi non lo siamo stati. O meglio, lo siamo stati su un fronte ma non su altri». Quali sono questi fronti? Quello positivo è la performance della vettura, quelli negativi l'affidabilità e le strategie. Contro un...