Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANALISIROMA Questo calcio in apnea è una vera goduria. Per chi lo guarda, ovvio. Non certo per i giocatori, i circenses che stanno in campo a friggere per la maggior gloria dello spettacolo televisivo, dopo la stagione più massacrante di sempre. Gli è piovuto addosso anche il torneo itinerante, un'altra follia inventata da lor signori, Michel Platini nella fattispecie, che contribuisce a fiaccare quel residuo di forze rimaste. Così le...