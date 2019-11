CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIOvviamente ha ragione Conte: Se non ci fosse l'Inter il campionato sarebbe già finito. Infatti è scomparso all'improvviso il Napoli, l'unica avversaria credibile dei bianconeri nel recente passato: l'Inter è la vera sorpresa della serie A. Che potesse dare fastidio alle migliori e perfino alla Juve era previsto, conoscendo Conte e alla luce di un organico decisamente rinforzato, ma forse non così tanto, tenendo questo passo, con questa forza e solidità, anche mentale. Insomma, non era così scontato che Conte prendesse subito e...