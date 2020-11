L'ANALISI

Due numeri balzano agli occhi dal ko dell'Italia del rugby contro la Scozia (28-17) nel 1° turno di Autumn Nation Cup. L'unico giocato, annullato per Covid il match contro le Figi e vittoria 28-0 a tavolino, in attesa delle sfide con Francia (sabato) e probabilmente Galles (nella finale per il 5° posto). Uno indica la speranza per il futuro. L'altro certifica il dramma del presente e gli errori del passato nel modello di sviluppo voluto dalla Fir.

11 UNDER 25 SUI 23 IN LISTA

Il numero della speranza per l'Italia è undici. Tanti sono stati i giocatori under 25 nella lista dei 23 dell'Italia contro la Scozia. Dai 25 anni di Polledri e Lazzaroni ai 19 di Varney. In mezzo Minozzi (24), Zanon, Zilocchi (23), Cannone, Fischetti (22), Trulla, Garbisi e Mori (20). Due debuttanti (Trulla, Varney) e solo 68 presenze in tutto, media 6,18. Sono loro l'ossatura dell'Italrugby del prossimo decennio. Insieme ad altri giovani, a giocatori più esperti e a monumenti come Ghiraldini.

Il merito di Franco Smith è di averli gettati senza timore nella mischia. Come chiedevano da tempo di fare diversi addetti ai lavori fuori microfoni, perché la politica della Fir non si può criticare: «Se dobbiamo perdere, almeno facciamolo con i giovani e i nostri italiani. Qualcosa costruiremo». Quando questo gruppo azzurro arriverà alla media di una ventina di cap internazionali, non a 6,18, forse le sfide contro la Scozia gli azzurri torneranno a vincerle. «Questo è un livello elevato, di solito si impara a starci con i club, i vari Varney e Garbisi lo stanno imparando qui» ha detto Smith in conferenza stampa. Un monito al sistema di sviluppo, rivolto a Benetton e Zebre più che ai club di Top 10, spariti dalle convocazioni, tranne Calvisano.

33 SCONFITTE SU 34 GARE

Il numero del presente e del fallimento passato è 33. Sono le sconfitte in campo dell'Italia nelle ultime 34 gare contro rivali di primo livello (Tier 1). Dopo la vittoria del 2016 sempre a Firenze contro il Sudafrica, l'unico successo è stata il 25-22 in Giappone nel 2018. Sono tra l'altro le sole luci nelle tenebre della gestione azzurra di Conor O'Shea. Si aggiungono ad altre liste nere: 27 sconfitte consecutivi nel Sei Nazioni; 9 ko di fila con la Scozia (mai successo).

Sono numeri sportivamente drammatici. Fanno a pugni con il tempo necessario ai giovani per crescere. L'Italia ha bisogno di vittorie subito, non fra due anni. La transizione fra generazioni in un nazionale va fatta senza precipitare sotto certi standard di competitività. Gli altri ci riescono, noi no. È un'altra prova del modello di sviluppo sbagliato. In linea con il commento su Firenze, sempre fuori microfoni, di un altro quotato addetto ai lavori: «Solita musica, siamo nella strada giusta abbiamo fatto grandi progressi, ecc. Questo è il problema, si festeggiano le sconfitte onorevoli, questa è mediocrità».

Ivan Malfatto

