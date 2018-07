L'AMICHEVOLE UDINE Una magia di Lasagna che nel finale ha impedito ai bianconeri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AMICHEVOLEUDINE Una magia di Lasagna che nel finale ha impedito ai bianconeri di subire la prima sconfitta stagionale, rappresenta l'unico bagliore in un grigiore quasi assoluto, in un match che ha permesso a Julio Velazquez di dare minutaggio a chi sinora ha giocato di meno, contro un avversario, oltretutto, che ha giocato alla morte quasi si trattasse di una sfida vera tanto che nel finale non sono mancati i falli e proteste con protagonisti gli arabi, ma con quelli dell'Udinese che sono caduti nel tranello della provocazione (sono stati...