L'AMARA LECCE DI CONTE

LECCE È amaro il ritorno a casa di Antonio Conte, fischiato e insultato dalla sua gente per via di quel biennio sulla panchina del Bari (2007-2009) e rimasto pure senza vittoria per il brutto scherzo della squadra di Fabio Liverani. È un'Inter che non riesce ad andare al massimo e che sblocca a fatica il risultato con il neo entrato Bastoni, ma che già dopo 5' cade sotto i colpi di Mancosu, vera stella di questo Lecce che già a ottobre aveva fermato la Juventus con lo stesso risultato (1-1).

È un'Inter che comincia ad avere delle difficoltà, dopo un girone di andata strepitoso. Il mercato si chiuderà tra 11 giorni e Suning sta lavorando per Moses, Eriksen e Giroud, giocatori che a Conte servono come il pane per far rifiatare chi finora ha saputo prendersi la squadra sulle spalle. «Io, però, di mercato non parlo. Altrimenti si strumentalizzano tutte le mie parole», sottolinea l'allenatore. Intanto da oggi avrà a disposizione il 34enne Asley Young arrivato dal Manchester.

SQUADRA OSTICA

Il Lecce si gode questo risultato importante in ottica salvezza e dimostra di essere una squadra ostica da affrontare, difficile da domare e battere. L'avvio di gara dei salentini è travolgente con Mancosu che potrebbe già firmare il vantaggio su assist di Rispoli (spina nel fianco di Skriniar), ma la deviazione sotto porta non è buona e finisce alta sopra la traversa. In mezzo al campo è Brozovic che ci prova più di tutti. È il croato a colpire il palo e impegnare due volte Gabriel nel giro di soli due minuti.

Lukaku gioca un buon primo tempo, segna un gol annullato per una carica, ma si nasconde nella ripresa, tanto da fare arrabbiare Conte, il suo mentore, l'uomo che ha insistito per averlo con sé alla Pinetina spedendo Icardi a Parigi, sotto la Torre Eiffel.

BOTTA E RISPOSTA

Le difficoltà per l'Inter aumentano nella ripresa. Il Lecce è veloce nelle ripartenze e manda in tilt i nerazzurri, che ci provano soltanto con una punizione di Sensi finita sopra la traversa. L'ex ct corre ai ripari inserendo Bastoni e 4' dopo la sua scelta viene premiata: assist di Biraghi, colpo di testa del difensore che anticipa Deiola e insacca alle spalle di Gabriel. Sembra un'altra gara, ma in realtà è soltanto un lampo nel buio perché i nerazzurri si fermano e si fanno sorprendere da un'iniziativa di Petriccione, la palla arriva a Majer ed è Mancosu ad anticipare proprio Bastoni e firmare il pareggio. L'Inter va all'arrembaggio con Sanchez, ma il cileno non basta per cambiare le sorti del match. Manca peso in attacco: Lukaku è fuori dal gioco e Lautaro Martinez appare stanco.

«Non si può essere sempre al massimo - prosegue Conte -. Il gol loro conferma quanto fossimo distratti. Inoltre, siamo stati imprecisi in avanti».

In sede Mrotta e Ausilio continuano a lavorare per assicurare rinforzi al tecnico nerazzurro. Nel frattempo che tutto questo accada, l'Inter deve pensare di tornare a vincere già domenica a San Siro contro il Cagliari, appena battuto 4-1 in Coppa Italia. Non è certo questo il momento per Conte di alzare bandiera bianca.

Roberto Salvi

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA