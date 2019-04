CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALTRA SEMIFINALETutto in una notte, sognando una finale. Da una parte l'Atalanta, modello Ajax, la miglior squadra italiana sul piano del gioco, in piena lotta Champions; dall'altra una Fiorentina delusa da una classifica mediocre, undicesimo posto, ma pronta al riscatto per questo obiettivo. Le due facce di una semifinale di Coppa Italia - ritorno a Bergamo dopo il 3-3 dell'andata al Franchi il 27 febbraio scorso - che si annuncia frizzante. La squadra di Gasperini avrà una città intera alle spalle che spingerà per un traguardo storico o...