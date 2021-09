Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALTRA PARTITAPer un quarto d'ora il Torino ha assaporato aria di quinto posto, poi l'ex Immobile ha riportato i granata con i piedi per terra: al Grande Torino con la Lazio finisce 1-1. Juric allunga a tre la striscia di risultati utili di fila e si gode altri miglioramenti dai suoi, in primis da Pjaca al secondo gol consecutivo. Sarri, invece, si salva all'ultimo respiro, con la sua Lazio che ancora non convince appieno.Il Toro fa grande...