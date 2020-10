L'Italia, anche se sperimentale, sa sempre che cosa fare. Lo stile, insomma, rimane quello di Mancini, a prescindere dagli interpreti. Facile, e nessuno del resto si esalta, è vincere contro la Moldavia (6-0), scivolata al 175° posto tra le nazionali del pianeta e arrivata a Firenze con 8 ko (e 1 pari) nelle ultime 9 gare. Ma gli azzurri, quando scendono in campo in amichevoli del genere e contro rivali mediocri, fanno di solito cilecca. Mentalmente e tecnicamente. Non con questo ct che vuole sempre e comunque vedere lo spirito giusto. Propositivo, aggressivo e, se possibile, coinvolgente. Si gioca pure per il pubblico che ora è in poltrona e non in tribuna. Successo, dunque, largo e al sicuro già nel 1° tempo con raffica di gol (53 in 22 partite), anche guardando al ranking per non avere sorprese nel sorteggio (3 dicembre) per il mondiale del 2022 in Qatar.

GRUPPO DI SCORTA

Solo Sirigu e Acerbi, almeno tra quelli schierati nel 4-3-3 di partenza, sono certi di entrare nell'elenco dei 23 per l'Europeo. Probabilmente anche il Mancini difensore che il ct non ha mai sommato. Gli altri corrono per rimontare sui titolari che hanno fatto l'enplein (10 vittorie su 10) nelle qualificazioni. Ecco Lazzari che ritrova spazio dopo 25 mesi e accelera a destra, dall'altra parte Biraghi che fa il regista aggiunto da fluidificante. Il play è però Cristante, con personalità. Locatelli e Bonaventura lo accompagnano con qualità e dinamismo. Davanti è il tridente inedito e al tempo stesso efficace: Berardi a destra, capce anche di coprire, Caputo centravanti che non spara mai a salve ed El Shaarawy capitano a sinistra ed esterno d''attacco di garanzia. Sirigu respinge subito su Nicolaescu che scappa ad Acerbi, distratto all'alba del match. Ma il 5-3-1-1 della Moldavia sta per crollare. L'Italia segna 5 reti e arriva divertendosi all'intervallo. Cristante festeggia il 1° gol in azzurro: colpo di testa, specialità che gli va riconosciuta, su corner di Bonaventura. Raddoppia Caputo, il debuttante più anziano nel suo ruolo (33 anni, 2 mesi e 1 giorno), su assist di Biraghi. Il tris è di El Shaarawy, tocco d'esterno destro, su lancio di Cristante. Al poker, con Caputo sempre in agguato, pensa direttamente il centrale difensivo di Firat: Posmac indirizza sotto l'incrocio dei pali. Ancora El Shaarawy, di testa e rischiando di farsi male, nel recupero del 1° tempo, dopo il pallonetto di Lazzari che scavalca il portiere Koselev.

NIENTE PANCHINA

Chiesa c'è, da spettatore in tuta azzurra. Così, evitando ancora il presidente Commisso che è in tribuna, rimane al chiuso dello sky box con Ìmmobile. Mancini, curioso alla meta, non interviene all'inizio della ripresa. Vuole aumentare il minutaggio dei ricambi. L'Italia dà l'impressione di rallentare, quasi rispettando la Moldavia. Va, comunque, all'attacco, come richiesto da chi la guida. Ecco le sostituzioni: esordio pure per Cragno in porta (sono 27 in questa gestione tecnica), si rivedono Emerson e Grifo. Dentro anche Sensi che fa ormai parte del gruppo. Grifo regala il 1° gol azzurro a Berardi. A seguire Kean e Lasagna. C'è abbondanza davanti, con 10 attaccanti convocati. Adesso le 2 partite di Nations League, domenica sera a Danzica contro la Polonia e mercoledì notte a Bergamo contro l'Olanda. L'Italia è in testa al gruppo a1 gruppo A1 (4 punti), davanti all'Olanda e alla Polonia (3) e alla Bosnia (1), Bonucci, Chiellini e Pellegrini, intanto, hanno raggiunto i compagni a Coverciano, mettendosi a disposizione del ct.

Ugo Trani

