I misteri del Covid e la giungla dei tamponi continuano a tenere in ansia i campioni dello sport, italiani e no. A ripiombare nell'incubo di un nuovo contagio è questa volta Valentino Rossi, che neanche una settimana dopo essere uscito dalla quarantena che gli ha impedito di partecipare a due gare del mondiale, ha temuto di dover rinunciare anche al penultimo Gran Premio della stagione, sempre a Valencia, dove il Dottore era tornato a correre proprio domenica scorsa e dove potrà invece gareggiare da oggi.

Tutto è nato da un tampone che il pilota della Yamaha ha effettuato in Italia prima di ripartire per la Spagna e che è risultato positivo, seppur con una carica virale molto lieve.

Era un controllo di routine che i centauri della MotoGp devono effettuare prima di poter prendere parte al week end della classe regina delle due ruote. Il risultato inatteso ha costretto Rossi ha fare un nuovo esame dopo 24 ore. Il risultato negativo gli ha permesso di partire per Valencia dove, nel paddock del Ricardo Tormo, si è messo in isolamento nel suo Motorhome in attesa di conoscere l'esito del terzo tampone, quello per così dire della verità. Esito, ancora negativo, che è arrivato nel pomeriggio, con un gran sospiro di sollievo. Il nove volte campione del mondo sarà regolarmente in pista oggi nelle prime due sessioni di prove libere. Primo turno alle 10.20, secondo alle 14.25.

MIR SCALPITA

Rossi è stato al centro del caso del giorno a Valencia, ma nelle prossime ore l'attenzione sarà incentrata su Joan Mir. Il pilota spagnolo della Suzuki ha l'occasione di conquistare il titolo mondiale alla sua seconda stagione nella MotoGp grazie al notevole vantaggio che ha sui rivali, 37 punti sul compagno di squadra Alex Rins e sul francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo.

