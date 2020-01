L'ALLENATORE

UDINE Doveva essere una panchina a tempo: Luca Gotti di fare il tecnico a tempo pieno della prima squadra ha sempre detto di non avere voglia. Eppure l'Udinese, ereditata malconcia da Tudor, ora viaggia a ritmi da big e quel vice schivo e timido che non cerca gloria adesso è il fenomeno dei friulani: 52 anni, originario di Adria (Ro), trevigiano d'adozione, ama lavorare dietro le quinte e continua a voler essere inquadrato come secondo («Andiamo avanti alla giornata»), il ruolo per il quale era stato chiamato a Udine proprio per affiancare Tudor, dopo che nella stagione precedente era stato con Maurizio Sarri al Chelsea (in passato anche con Donadoni a Parma e Bologna).

A Udine si è messo a disposizione nel momento del bisogno, subentrando come traghettatore. Ma il suo destino, ora che nella squadra in campo si vede tutto il suo lavoro, appare quanto mai saldo almeno fino a giugno. Anche il 3-0 sul Sassuolo non scompone troppo Gotti, l'uomo del miracolo, che resta serio e schivo: porta i bianconeri al giro di boa del campionato con 24 punti in tasca, 9 nelle ultime 3 gare. «Il 3-0 finale non deve nascondere una partita non facile: forti di un vantaggio iniziale, abbiamo avuto il merito di grande solidità ma possiamo fare meglio nella gestione della palla.

La fine dell'andata è una soglia psicologica: sotto i 20 punti è allarme, sopra tranquillità. Ma l'Udinese sa che ha da fare 19 partite. Il campionato va affrontato con calma». La salvezza «è più o meno attorno ai 40 punti. Ancora non li abbiamo e fino a quel momento discutiamo come intraprendere un cammino virtuoso. Dopo i 40 punti ne parliamo», ha aggiunto con la sua ormai proverbiale prudenza. De Paul? «Quello visto oggi è forse il migliore della stagione. Quanto a me sono consapevole del mio ruolo e di quella che è la mia posizione. Stiamo facendo questo percorso insieme». Di sicuro il vice si sta prendendo la scena.

