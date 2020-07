IL CASO

ROMA L'allarme viene direttamente dal presidente del Coni: senza la possibilità di utilizzare le palestre, lo sport italiano rischia di perdere una generazione di giovani sportivi. Lo dice chiaro e tondo Giovanni Malagò, nella giornata in cui il Coni si riunisce per Giunta e Consiglio nazionale. Il nodo è l'utilizzo delle palestre come aule scolastiche per la ripartenza della didattica nell'anno post virus e la conseguente impossibilità di usare gli stessi spazi per la pratica sportiva. Scuola e sport giovanile, due temi delicati. «È sacro che ci sia spazio per le necessità delle classi, ma non si può fare a danno dell'attività motoria», dice il numero uno dello sport italiano. «E' una cosa assurda - spiega Malagò - Volley, basket e pallamano sono notevolmente colpite da questa situazione. I 4/5 delle Asd non hanno palazzetto, una palestra in concessione, ma svolgono attività in strutture scolastici fuori dalle ore didattiche. Si sta creando oltre il danno anche la beffa». E ancora: «Questi temi li ho tutti denunciati con molta fermezza. Ci siamo sempre occupati della scuola pur non avendo deleghe o norme statutarie. Sono molto dispiaciuto che in tutto questo periodo ci si sia occupati di fare tante altre cose ma nessuno si è occupato di sistemare un problema atavico, il rapporto tra sport e scuola è la madre di tutte le battaglie. E' un problema spaventoso. C'è rischio di perdere un pezzo di generazione, adesso c'è anche l'alibi e diventa tutto più complicato».

SPORT DI CONTATTO

Ma non è l'unico tema caldo del presidente del Comitato olimpico. L'altro è la ripresa degli sport di contatto, decentralizzata alle singole regioni (ieri è arrivato il via libera anche nel Lazio) e dunque nel mezzo di un limbo che divide chi riparte e chi no. «Lo dico molto chiaramente: stiamo dalla parte del ministro Spadafora - la posizione di Malagò - Mi sembra che ci sia uno scontro tra le istituzioni ma ci hanno educato a dover essere assoggettati al parere del Comitato Tecnico Scientifico. Speriamo di uscire da questa impasse il prima possibile».

LE ELEZIONI

Tema di giornata era anche il rinnovo delle cariche, compresa la presidenza del Coni, dopo lo sfasamento del quadrienno olimpico per il rinvio di Tokyo 2020. La Giunta ha approvato una norma transitoria che consente alle federazioni di procedere a elezioni a partire dal prossimo settembre e fino alla data ultima del 17 ottobre 2021. Anche l'elezione del Coni verrebbero convocate il 30 settembre 2021 da svolgersi entro il dicembre successivo.

Gianluca Cordella

