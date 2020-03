MOTOGP

Sette giorni. Dovevano essere solo sette giorni ed invece anche la MotoGp rimane vittima dell'epidemia del virus Covid-19, conosciuto ai più come Coronavirus. La notizia è stata ufficializzata in serata dal comunicato della Federazione internazionale motociclismo: la classe regina viene fermata, la prima gara stagionale cancellata. Il motivo? Il governo del Qatar avrebbe imposto una quarantena di due settimane a tutte le persone provenienti dall'Italia: praticamente due terzi del paddock iridato. «L'Italia riveste un ruolo vitale nel Motomondiale e nella classe MotoGP - sia dentro che fuori il circuito - e dunque la decisione è quella di cancellare la gara della premier class» si legge nella comunicazione ufficiale.

THAILANDIA

La Dorna ha provato ad organizzare fino all'ultimo istante il Gran premio, cercando una via preferenziale e tentando di mediare, ma senza successo. Per questo motivo, a Losail correranno solamente Moto2 e Moto3, considerando la loro presenza per gli ultimi test già nei giorni passati, dunque prima dell'esplosione dei focolai (anche mediatici). Finita qui? No, perché anche il Gran Premio di Thailandia verrà rinviato: il secondo round stagionale in programma il 22 marzo, slitterà per non ritrovarsi poi bloccati con le leggi federali degli Stati Uniti in riferimento alla situazione americana riguardo la diffusione del Coronavirus. Una MotoGp senza pace, che inizierà - salvo ulteriori sviluppi - in occasione del round di Austin il prossimo 5 Aprile. Solo allora, forse, si potrà ottenere un briciolo di normalità.

TUTTI CONTRO MARC

Già, quella normalità che sarebbe divenuta attesa ed adrenalina per un campionato con tanti spunti e tanti protagonisti in caccia del trono di Marc Marquez, a cominciare da quei tre giovani terribili che rispondo al nome di di Fabio Quartararo, Alex Rins e Maverick Vinales. Tre piloti, tre cammini differenti, tre protagonisti che, beffardamente, proprio in Qatar avevano mostrato il loro stato di forma. Fabio, capace di mettere in crisi il miglior Marquez di sempre lo scorso anno, quest'anno dovrà dimostrare di poter salire quel gradino in più in termini di pressione agonistica e costanza. Un discorso che appena tre anni fa veniva rivolto a Vinales. Un Maverick finalmente maturo e consapevole di essere diventato la prima guida in un box in cui, dall'altro lato, c'è un certo Valentino Rossi. C'è poi Rins, anatroccolo diventato cigno già lo scorso anno con una doppia vittoria. Eccoli dunque i primi rivali di un Marc ancora in recupero dopo l'operazione invernale alla spalla.

PROBLEMI HONDA

Sì, perché proprio a Losail era suonato il campanello d'allarme: la Honda 2020 non era competitiva, tanto più che durante l'ultima giornata di prove, il campione del mondo ha effettuato anche test comparativi con la moto dello scorso anno. La Ducati punta all'alloro iridato, tra novità - tecniche - e conferme - umane. La certezza è data da un Dovizioso che proverà per l'ennesima volta l'assalto al titolo.

Flavio Atzori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA