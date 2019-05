L'Ajax colpisce ancora: Tottenham ko Messi-Salah, duello da Pallone d'oro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHAMPIONS LEAGUEDecide una combinazione da fantacalcio. Una di quelle che sembrano fatte alla play station. Insomma una da Ajax. Palla di Ziyech e gol di van Der Beek. I lancieri di Erik ten Hag battono il Tottenham per 1-0 e strappano un angolino del prezioso biglietto per la finale di Madrid. È stata una gara combattuta con occasioni da una parte e dall'altra. L'Ajax subito dopo il vantaggio ha avuto la chance per il raddoppio. Altra giocata a mille all'ora ma stavolta Van der Beek calcia addosso a Lloris in uscita. Gli inglesi nel momento...