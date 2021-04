Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PALLACANESTROIl futuro della pallacanestro mondiale è in Africa. Dal 12 maggio parte la Basketball Africa League (BAL), in collaborazione tra la Fiba, la Federazione internazionale, e la Nba che allarga i suoi orizzonti in Africa con un anno di ritardo causa Covid19. Un mini campionato in cui si daranno battaglia dodici squadre nella bolla di Kigali, in Ruanda, e decreterà il primo vincitore nel Continente Nero. La Kigali Arena, faraonica...