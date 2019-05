CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ADDIOTORINO Non è stato un fulmine a ciel sereno perché le nubi dense dell'addio stazionavano sulla Continassa già da qualche settimana. Ma le ultime certezze sono crollate nella tarda mattinata di ieri, con il comunicato ufficiale che ha chiuso il ciclo di Max dopo 5 anni e 11 trofei, anticipando il nuovo vertice allenatore dirigenza atteso in giornata. «Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020». Essenziale la nota del club che convoca la conferenza stampa congiunta...