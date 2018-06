L'addio di Inzaghi, a Venezia una panchina per Vecchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Pippo Inzaghi ha fatto volare e sognare il Venezia ma ora lascia.Lo ha preso in terza serie, appena promosso dalla serie D, è gli ha fatto fare una galoppata vincente sino alla serie B per poi portarlo a un passo dalla serie A: è uscito domenica in semifinale playoff a Palermo. Due stagione vissute alla grande, che hanno riportato l'entusiasmo in città e il pubblico allo stadio, cancellando il torpore che ha dominato nell'ultimo decennio.eri l'annuncio ufficiale del presidente Joe Tacopina.«Due anni fa ci siamo trovati nel momento...