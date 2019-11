CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCORDOROMA Nessuno ha mollato ma al tempo stesso nessuno ha perso. Pace fatta tra il Coni e Sport e Salute. Nessun ritardo sulla tabella di marcia e sulle scadenze fissate. Come da programma è arrivata la tanto agognata firma sul contratto di servizio che ne regolerà il rapporto da qui alla fine del 2020. L'annuncio è stato dato nella serata di ieri da una nota congiunta del Comitato olimpico e della nuova società per lo sport, che insieme «ringraziano il ministro Vincenzo Spadafora per il fattivo contributo dato al raggiungimento...