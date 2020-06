MERCATO

MILANO «Fantasie». Così una fonte vicina alla dirigenza del Paris Saint Germain definisce le voci secondo cui Cristiano Ronaldo e Manè arriverebbero nel club della capitale francese lungo un intreccio di mercato che porterebbe Mbappè al Liverpool. Nulla di fondato, fanno sapere dal Psg, che piuttosto vorrebbe risolvere una volta per tutte la questione Neymar, che ora appare più vicino alla permanenza. Quanto a CR7, rimarrà in bianconero, al contrario di Pjanic che sembra sempre più destinato al Barcellona, che vorrebbe anche De Sciglio. Tutto sta a convincere Arthur a lasciare la Catalogna dirigendosi verso la Torino bianconera: il Barça è in pressing sul brasiliano ex Gremio.

In casa Inter si sta per sferrare l'assalto decisivo a Tonali, e si è deciso di riscattare, nonostante i ripetuti infortuni, Sensi dal Sassuolo. La dirigenza nerazzurra punta anche su Kumbulla, ma per il suo difensore il Verona ha chiesto 28 milioni più un bonus di 7, cifra ritenuta eccessiva anche dalla Lazio, che si è ritirata dalla corsa a questo giocatore e intanto ha ripreso i contatti con l'entourage dello svincolato Goetze, eroe dei Mondiali 2014.

LA VIOLA PENSA A IBRA

Alla Fiorentina potrebbe arrivare Petrachi come nuovo ds, perché Pradè potrebbe prendersi una pausa, ma il mercato viola è comunque frizzante, perché ci sono stati contatti con due nomi del calibro di Thiago Silva (per il quale c'è la concorrenza di Everton e Marsiglia) e Ibrahimovic, con cui i contatti sono tenuti tramite il procuratore Raiola. Per l'attacco il presidente Commisso avrebbe posato gli occhi su Marcus Thuram figlio d'arte che ora è al Borussia Moenchengladbach. Come jolly piace il romanista Florenzi, ora al Valencia.

E a proposito della Roma, ora è Franco Baldini, consulente del presidente Pallotta, a tessere in prima persona la rete del mercato. È lui che sta cercando di convincere il Manchester United ad accettare il rinnovo del prestito di Smalling per 3 milioni di euro, con riscatto obbligatorio nell'estate del 2021 da parte dei giallorossi. È sempre Baldini a tenere i contatti con Vertonghen (chiede 3 milioni all'anno d'ingaggio) nel caso Smalling sfumasse ed è ancora lui, dopo aver chiesto pareri ad esperti di calcio sudamericano di sua fiducia, ad aver bocciato la candidatura dell'argentino Bustos, del Talleres, per l'attacco. Per Pau Lopez ci sono richieste dalla Premier e se il portiere dovesse partire l'obiettivo numero uno per sostituirlo è l'atalantino Gollini.

A Napoli potrebbero arrivare due brasiliani, il difensore Gabriel, ora in Francia al Lilla, e l'attaccante Everton Cebolinha, stella del Gremio, che chiede 25 milioni di euro, forse troppo per un calciatore che in fondo è una seconda scelta visto che l'obiettivo primario era quel Boga che il Sassuolo considera incedibile. Milik sembra sempre più destinato alla Juventus, mentre Allan dovrebbe andare all'Everton. Osimhen (21enne attaccante nigeriano, anche lui dell Lilla) e Rashica del Werder Brema sono i possibili nomi in entrata.

