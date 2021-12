L'INTERVISTA

Da Isi a Sofi. Vent'anni fa, Isolde Kostner divenne la prima azzurra, sia in campo femminile che in quello maschile, a vincere la Coppa del Mondo di discesa libera. Era lei la donna più veloce del pianeta. Vent'anni dopo, questa nomea spetta senza dubbio a Sofia Goggia, lei che, con il trionfo di sabato nella libera della Val d'Isère, ha prima agganciato Isolde per numero totale di successi (15) in Coppa del Mondo, per poi superarla ieri grazie al back-to-back nel super gigante. Peraltro, in onore del mito Kostner, Sofia ha deciso di chiamare Isèr la mucca vinta dopo la discesa e soprannominarla Isi. «Ma dai, sul serio? ci risponde l'ex velocista -. Beh, la ringrazio. Meglio di così Sofia non poteva scegliere. Mi fa molto piacere. Entrambe amiamo la natura, la montagna e gli animali. So che lei ha tanti animali domestici, io ho avuto giusto qualche coniglietto per i miei bambini». Parole di una campionessa che ha saputo distinguersi anche fuori dalle piste da sci, lanciando in trasmissioni come L'Isola dei Famosi messaggi alle ragazze quali amiamoci così come siamo.

Isolde, avrà saputo che Goggia l'ha superata per numero di vittorie in carriera...

«No, purtroppo ero a lavoro e non sono riuscita a guardarla. E ieri pomeriggio sono stata col piccolo a sciare. Ha vinto ancora?».

Beh, allora le diamo questa notizia. Che cosa ne pensa?

«Sofia è veramente fortissima. Ho visto in tv due delle gare vinte a Lake Louise: è proprio una potenza, una macchina da guerra. Faceva queste linee corte, ma al limite e senza andare al 100% come andava negli anni passati prima dell'infortunio. Però riusciva a tenere delle linee che le altre si sognavano».

Io e Isolde abbiamo in comune alcune cose, ma anche un diverso modo di creare velocità: io attacco, Isolde scivolava benissimo: condivide questa definizione data da Goggia?

«Assolutamente. Io non sono mai stata un'atleta che rischiava più del dovuto. Lei ha ragione a dire che ero una grande scivolatrice. Sofia invece guadagna decimi sulle avversarie nelle curve difficili. Più la pista è difficile e più lei si avvantaggia».

A proposito di infortuni: Sofia ha trovato la forza di rinascere dopo il crac subito prima di Cortina.

«Io nel 2002 ho avuto una commozione cerebrale proprio cadendo a Lake Louise. E' stato l'unico infortunio più grave che ho avuto, fortunatamente nessuno alle ginocchia, però ci ho rimesso più di un anno a riprendermi. A dire il vero non mi sono mai più ripresa realmente come prima. Lei invece ha ripreso più forte di prima. Incredibile. E aggiungo una cosa».

Dica.

«Io ho smesso a 31 anni, Deborah Compagnoni a 29. Goggia e Brignone hanno proprio quest'età e continuano a sciare e a vincere. E lo faranno ancora per diversi anni grazie ad una preparazione atletica più efficace per il corpo. Lavorano con pesi meno pesanti, salvaguardano le articolazioni e il corpo ne risente di meno. Per questo, in confronto ai nostri tempi gareggiano atlete con un'età più avanzata».

Questo significa che il suo primato di podi (51) di un'italiana in Coppa del Mondo potrebbe essere a rischio?

«Eh sì, eccome se c'è questo rischio. Se continuano così potrebbero prendermi forse già quest'anno (ride, ndr)».

Sergio Arcobelli

