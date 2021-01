MERCATO

Sono ancora gli attaccanti i protagonisti del calciomercato. Mentre Juventus e Sassuolo continuano a discutere per Scamacca (20 milioni la richiesta degli emiliani), sulla sponda granata del capoluogo piemontese è fatta per l'arrivo, un ritorno in Italia, di Sanabria, voluto dal tecnico Nicola che già lo ha avuto al Genoa. Il paraguayano arriva per 7 più bonus e percentuale di rivendita al Betis. Così ora il Toro, che sta prendendo anche Diaw dal Pordenone e ha fatto un tentativo con l'Atalanta per Lammers, dovrebbe sfoltire il reparto avanzato cedendo Bonazzoli, per il quale si è fatto avanti il Crotone. L'alternativa per i calabresi è Di Carmine, in uscita dal Verona. Cerca una punta anche il Parma, e uno dei nomi più suggestivi trattati dai crociati è quello di Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001: per farlo partire, il Bayern Monaco chiede 10 milioni di euro. Altro nome caldo per i ducali è quello di Dennis Man della Fcsb, ex Steaua Bucarest, esterno di piede mancino A Firenze sono arrivati Malcuit e Kokorin, e ora il ds Daniele Pradé dichiara che il mercato viola è chiuso. A Roma, invece, El Shaarawy è ancora bloccato dal Covid ma verrà tesserato. Il giovane esterno statunitense Reynolds dovrebbe arrivare sabato.

ORE DECISIVE PER FAZIO

Intanto sono ore decisive per le cessioni di Juan Jesus, che però rifiuta ogni possibile destinazione a costo di rimanere fermo fino a giugno, e Fazio, che piace a Sampdoria e Parma: l'argentino ha parlato con il tecnico degli emiliani D'Aversa e scioglierà le riserve entro 24 ore. La Roma cerca poi un acquirente per Dzeko (il tecnico dei giallorossi Fonseca avrebbe rifiutato la proposta dell'attaccante di potersi allenare con il gruppo), ma finora nessuno si è fatto avanti per via dell'alto ingaggio del bosniaco. Serve anche un nuovo portiere, che però arriverà soltanto in estate: nel mirino ci sono Silvestri del Verona e Musso dell'Udinese, ma sull'argentino c'è anche l'Inter.

