KO IN COPPA ITALIAUDINE Brutta e perdente. L'Udinese sabato sera in Coppa si è resa protagonista di una falsa partenza nella stagione che negli auspici generali dovrebbe essere quella del riscatto dopo il pessimo campionato scorso. La sconfitta contro il Benevento è stata causata da una serie di errori, da un improvviso calo mentale dell'undici friulano che aveva iniziato a spron battuto trovando uno splendido gol con il nuovo Machis. Per 30' ha praticato calcio vero, quello che sta predicando il nuovo nocchiero Julio Velazquez, c'erano...