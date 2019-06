Klopp lancia la sfida a Pochettino e al tabù delle finali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHAMPIONS LEAGUEComunque vada sarà un'impresa per una delle due finaliste, lo è già per l'Inghilterra regina di coppe con quattro squadre in fondo a Champions ed Europa League. Nove finali (più di ogni altra squadra del Regno Unito) per un Liverpool favorito almeno sulla carta - non solo per le 5 Champions in bacheca - visto che quest'anno ha vinto entrambe le sfide in Premier contro gli Spurs, la tradizione dei Reds contro la fame di una deb che arriva in fondo alla Champions per la prima volta, e sa che potrebbe non ricapitare. Entrambe...