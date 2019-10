KIPCHOGE RISCRIVE LA MARATONA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IMPRESADue anni e mezzo fa all'autodromo di Monza, fallì l'impresa per 26 secondi, eppure sorrise, perché era sicuro che in futuro correre la maratona sotto le due ore sarebbe stato possibile. Ieri, al Prater di Vienna, Eliud Kipchoge ha centrato l'obiettivo per 19 secondi, dimostrando che «non ci sono limiti per gli esseri umani». Dal 6 maggio 2017 al 12 ottobre 2019 sono passati 889 giorni, durante i quali l'olimpionico di Rio ha lavorato duramente per frantumare il muro, divenendo nel frattempo primatista mondiale sui 42 chilometri e...