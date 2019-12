Kioene senza scampo con la Lube a Padova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEY UOMINIPADOVA Alla prima da campione del mondo la Lube Civitanova si conferma in un ottimo momento di forma, nonostante gli impegni continui. La squadra di Fefè De Giorgi vince a Padova in maniera netta, mettendo sotto i bianconeri in maniera a tratti quasi imbarazzante nel primo set. La Kioene ha comunque il merito di provare a reagire, nonostante la differenza in campo, e riesce a rendere più difficile la vita alla Lube nel prosieguo della gara, anche se i tre punti vanno nelle Marche. Per Civitanova prova a tutto tondo di Simon che...